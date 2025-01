కౌలాలంపూర్‌లో జరుగుతున్న అండర్-19 మహిళల టీ20 వరల్డ్ కప్ లో టీమిండియా జోరు కొనసాగుతోంది. స్కాట్లాండ్ తో మ్యాచ్ లో టీమిండియా 20 ఓవర్లలో 1 వికెట్ నష్టానికి 208 పరుగుల భారీ స్కోరు నమోదు చేసింది. తెలుగమ్మాయి గొంగడి త్రిష మెరుపు సెంచరీతో వరల్డ్ రికార్డు సృష్టించింది. త్రిష టీ20 అండర్-19 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలోనే తొలి సెంచరీ సాధించిన బ్యాటర్ గా నిలిచింది.

తెలంగాణలోని భద్రాచలంకు చెందిన త్రిష నేటి మ్యాచ్ లో 53 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించింది. త్రిష మొత్తం 59 బంతులు ఎదుర్కొని 13 ఫోర్లు, 4 సిక్సులతో అజేయంగా 110 పరుగులు చేసింది. ఈ మ్యాచ్ లో త్రిష ఓపెనర్ గా బరిలో దిగింది.మరో ఓపెనర్ కమలిని 42 బంతుల్లో 9 ఫోర్లతో 51 పరుగులు చేసింది. ఈ టోర్నీలో టీమిండియా అమ్మాయిలు ఇప్పటికే సెమీస్ చేరుకున్నారు. ఇవాళ స్కాట్లాండ్ తో జరుగుతున్న మ్యాచ్ సూపర్ సిక్స్ దశలో చివరిది. 209 పరుగుల లక్ష్యఛేదనలో స్కాట్లాండ్ విలవిల్లాడుతోంది. 10 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 7 వికెట్లు చేజార్చుకుని 43 పరుగులు చేసింది. భారత బౌలర్లలో ఆయుషి శుక్లా 3, వైష్ణవి శర్మ 3 వికెట్లు తీశారు.

Trisha Gongadi from Bhadrachalam becomes first player to score century in Women’s U19 T20 World Cup

Trisha Gongadi etches her name in the record books with the first-ever century in Women's #U19WorldCup history 🤩 ➡️ https://t.co/t2l4pLxYCq pic.twitter.com/mdmKWXi2YG — T20 World Cup (@T20WorldCup) January 28, 2025

