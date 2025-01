బాక్సర్, ఒలింపిక్ పతక విజేత మేరీ కోమ్ ఆదివారం ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో కొనసాగుతున్న మహా కుంభమేళాను సందర్శించారు. తన పర్యటనలో, ఆమె మొదటిసారిగా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన అనుభవాన్ని పంచుకుంది. మేళా మైదానం యొక్క ఏర్పాట్లు, సమర్థ నిర్వహణ పట్ల సంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన తీర్థయాత్రను అందించడానికి మంచి పారిశుధ్యం, విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు, సమర్థవంతమైన పరిపాలన కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు కేంద్రాన్ని మేరీ కోమ్ ప్రశంసించారు.

తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, ఆమె తన సందర్శన సమయంలో గంగా, యమునా మరియు సరస్వతి నదుల పవిత్ర సంగమం అయిన త్రివేణి సంగమం వద్ద కూడా పవిత్ర స్నానం (Mary Kom Takes Holy Dip At Triveni Sangam) చేసింది. "ఇది ఒక మంచి అనుభవం. ఏర్పాట్లు చాలా బాగున్నాయి. నేను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. వారు దీనిని ప్రపంచ స్థాయి యాత్రగా మార్చారు" అని మేరీ కోమ్ అన్నారు.బాక్సర్ మేరీకోమ్ మహా కుంభమేళలోని త్రివేణి సంగమం వద్ద పవిత్రస్నానం ఆచరించిన అనంతరం నదిలోనే బాక్స్ంగ్ పంచ్‌లను ప్రదర్శించింది..

Prayagraj, Uttar Pradesh: Boxer and Olympic medalist Mary Kom arrive for a holy dip at the Sangam in #MahaKumbh2025

She says, "I am very happy to be here, arrangements are really good, I would like to thank Prime Minister Narendra Modi and CM Yogi for their leadership and… pic.twitter.com/naocBm54MZ

