ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ ( ఐఆర్‌సిటిసి ) అప్లికేషన్, వెబ్‌సైట్ గురువారం పనిచేయడం లేదు. టికెట్లు బుక్ చేసుకోలేకపోతున్నామని పలువురు ప్రయాణికులు సోషల్ మీడియాలో ఫిర్యాదు చేశారు. ఆన్‌లైన్ అంతరాయాలను ట్రాక్ చేసే ప్లాట్‌ఫారమ్ డౌన్‌డెటెక్టర్ నివేదికలలో స్పైక్ చూపింది. భారీ అంతరాయంపై IRCTC ఇంకా స్పందించలేదు. IRCTC యాప్‌ని తెరిచినప్పుడు, 'నిర్వహణ కార్యాచరణ కారణంగా చర్యను నిర్వహించలేకపోయాము' అనే లోపం కనిపించింది.

అంతరాయం గురించి ఫిర్యాదు చేస్తూ, ఒక వ్యక్తి ఇలా ట్వీట్ చేశాడు: "@RailMinIndia @AshwiniVaishnaw @PMOIndia ఈ మోసం ఎప్పుడు ఆగుతుంది, ఎల్లప్పుడూ ఉదయం 10 గంటలకు irctc వెబ్‌సైట్ క్రాష్ అవుతుంది. మీరు మళ్లీ తెరిచినప్పుడు అన్ని తత్కాల్ టిక్కెట్లు బుక్ చేయబడతాయి కానీ రెట్టింపు ధరలతో ప్రీమియం టిక్కెట్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది @IRCTCofficial @raghav_chadha" ద్వారా స్కామ్ క్లియర్ చేయండని తెలిపారు.

దేశ వ్యాప్తంగా ఎయిర్‌టెల్ సేవలకు అంతరాయం, ఎక్స్ వేదికగా గగ్గోలు పెడుతున్న యూజర్లు, ఇంకా ప్రకటన విడుదల చేయని టెలికం దిగ్గజం

ఉదయం 10:11 అయ్యింది... ఇంకా IRCTC తెరవడం లేదు.... IRCTCని ఎంక్వైరీ చేసి చెక్ చేయాలి... కచ్చితంగా స్కామ్‌లు జరుగుతున్నాయి. ఓపెన్ చేసేసరికి టిక్కెట్లన్నీ పోయాయి...," అని మరొకరు జోడించారు.భారతదేశం చంద్రుడిని చేరుకుంది, కానీ భారతీయ రైల్వే టిక్కెట్ బుకింగ్ యాప్ క్రాష్ కాకుండా తత్కాల్ బుకింగ్‌ను మాత్రం నిర్వహించదు. స్థిరమైన సర్వర్ రాకెట్ సైన్స్ కాకూడదు!" అని మూడో వ్యక్తి అన్నాడు.ఈ నెలలో ఇది రెండవ అతిపెద్ద IRCTC అంతరాయం. ఇ-టికెటింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ డిసెంబర్ 9న ఒక గంట నిర్వహణకు గురైంది. బుధవారం నాడు ఆగిపోవడం వల్ల తత్కాల్ టిక్కెట్‌లను బుక్ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న ప్రయాణికుల్లో ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమయ్యాయి

IRCTC Down

It is 10:11am ... still IRCTC is not opening....

IRCTC should be enquired and checked... definitely scams are happening. By the time it opens all the tickets are gone... @AshwiniVaishnaw @irctc pic.twitter.com/NLTWJmvOt7

— Avanish Mishra (@iamavim) December 26, 2024