భారతదేశ టెలికాం దిగ్గజం ఎయిర్‌టెల్ డిసెంబర్ 26 తెల్లవారుజామున వేలాది మంది వినియోగదారులు కనెక్టివిటీ సమస్యలను ఎదుర్కున్నారు. డౌన్‌డెటెక్టర్ ప్రకారం, ఉదయం 10:25 గంటలకు వినియోగదారు ఫిర్యాదులు 1,900 దాటాయి, బ్రాడ్‌బ్యాండ్, మొబైల్ సేవలలో విస్తృతమైన అంతరాయం ఏర్పడింది. కస్టమర్‌లు X (గతంలో Twitter)లో తమ నిరుత్సాహాన్ని వ్యక్తం చేశారు, ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేదు, కాల్‌లు పడిపోయాయి, మొత్తం బ్లాక్‌అవుట్‌ల నివేదికలతో ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను నింపారు. అంతరాయం వినియోగదారుల రోజువారీ దినచర్యలను ప్రభావితం చేసింది, చాలామంది పని చేయలేరు, కంటెంట్‌ను ప్రసారం చేయలేరు లేదా అవసరమైన కాల్‌లు చేయలేరు. ప్రస్తుతానికి, ఎయిర్‌టెల్ అంతరాయానికి కారణాన్ని ప్రస్తావిస్తూ అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేయాల్సి ఉంది.

Does #Airtel down? My wifi and mobile both stop working for internet. @Airtel_Presence — Jaydip Parikh (@JaydipParikh) December 26, 2024

