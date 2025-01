Viral Video Shows Cops Dragging Dalit Woman Out From Collector (Photo Credits: X/@KunalChoudhary_)

మధ్యప్రదేశ్‌లోని సింగ్రౌలీలో కలెక్టర్ బహిరంగ విచారణకు హాజరైన దళిత మహిళను పోలీసులు బయటకు లాగడం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో జనవరి 29న వైరల్‌గా మారింది. ఆ మహిళ ఫిర్యాదు చేసేందుకు విచారణకు వచ్చింది. అయితే లా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ద్వారా ఆమెను బలవంతంగా వేదిక నుండి కిందకు లాక్కెళ్లారు.

ఈ విషయమై స్థానిక యంత్రాంగం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. సింగ్రౌలిలోని కలెక్టర్ కార్యాలయం నుండి ఒక మహిళను ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లి హింసించడం సిగ్గుచేటు అంటూ ఓ నెటిజన్ ఈ వీడియోని షేర్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నెటిజన్లు ఈ ఘటనపై మండిపడుతున్నారు. పలు రకాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Cops Dragging Dalit Woman Out From Collector's Public Hearing Event in Singrauli

