టీమిండియా స్టార్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ తనను రెచ్చగొట్టిన ఇద్దరు బ్యాటర్లపై అతడు రివేంజ్ తీర్చుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తనను గెలికిన ట్రావిస్ హెడ్, స్టీవ్ స్మిత్‌లను పెవిలియన్ పంపాడు. మొదట షార్ట్ బాల్‌తో హెడ్‌ను దొరకబుచ్చుకున్న సిరాజ్ ఆ తర్వాత మరో చక్కటి బంతితో స్మిత్‌ ను బోల్తా కొట్టించాడు. బుమ్రా స్టన్నింగ్ డెలివరీ వీడియో ఇదిగో, ఇదేం ఇన్‌స్వింగర్ బాబోయ్ అంటూ బిత్తరపోయిన ఆసీస్ బ్యాటర్ ఖువాజా

Mohammed Siraj Takes Revenge

SIRAJ GETS TRAVIS HEAD AT GABBA ON DAY 5...!!! ⚡ pic.twitter.com/MNjvAsxDIn

Steve Smith strolled down the pitch to Mohammed Siraj one ball and was gone the next 👀 #AUSvIND pic.twitter.com/TPpdBCT9of

