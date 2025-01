Naanaa Hyraanaa Song Removed: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తేజ్ ప్రధాన పాత్రలో శంకర్ దర్శకత్వంలో గేమ్ ఛేంజర్' మూవీ ఇవాళ (శుక్రవారం) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అయితే ఈ చిత్రంలోని అద్భుతమైన ‘నానా హైరానా’ అనే మెలోడి సాంగ్‌ను చిత్రబృందం తాత్కాలికంగా తొలగించింది. అనివార్యమైన కొన్ని టెక్నికల్ సమస్యల కారణంగా ప్రస్తుతానికి ప్రదర్శించలేకపోతున్నామని తెలిపింది. ‘‘ఇన్‌ఫ్రారెడ్‌ ఇమేజ్‌ల ప్రాసెసింగ్‌లో కొన్ని సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురవ్వడంతో అందరికీ ఇష్టమైన ‘నానా హైరానా’ పాటను ప్రస్తుతం ప్రదర్శించలేకపోతున్నాం. త్వరలోనే ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తాం. జనవరి 14 నుంచి ఈ సాంగ్‌ని మూవీలో జోడిస్తాం. ఇందుకోసం చిత్ర బృందం రాత్రి, పగలు కృషి చేస్తోంది’’ అని చిత్ర బృందం వివరించింది.యూట్యూబ్‌లో కోట్లాది వ్యూస్‌తో అలరించిన పాట సినిమాలో ప్రస్తుతానికి లేకపోవడంతో చెర్రీ ఫ్యాన్స్ ఉసూరుమంటున్నారు.

గేమ్ ఛేంజర్ మూవీ రివ్యూ ఇదిగో, అభిమానులకు పుల్ గేమ్, మరి ప్రేక్షకులకు ఈ గేమ్ బాగా నచ్చిందా లేదా ? శంకర్ మొదటి తెలుగు సినిమా ఎలా ఉందో చూద్దామా..

Naanaa Hyraanaa Song from Game Changer Removed

Naanaa Hyraanaa Song from #GameChanger has been removed from film due to technical difficulties faced during the processing of infrared images in the initial prints

It will be reinserted into the movie in 3 days,tentatively by Jan 14th @AlwaysRamCharan

— Let's X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) January 9, 2025