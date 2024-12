పవన్‌ కళ్యాణ్‌ తనయుడు అకీరా నందన్‌ తాజా ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కాశీలో అకీరా నందన్ చేస్తున్న సందడికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తల్లి రేణు దేశాయ్‌తో కలిసి అకీరా, ఆధ్య ఇంకా వారి స్నేహితులు కాశీ, వారణాసి యాత్రకు వెళ్లారు.ఆటోలో అకీరా అతడి స్నేహితులు జర్నీ చేస్తున్న వీడియోలతో పాటు, అకీరా కాషాయం ధరించిన కొన్ని ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి. పవన్ సనాతన ధర్మం అంటూ చెబుతున్న ఈ సమయంలో అకీరా ఇలా కాషాయం ధరించడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

Pawan Kalyan Son Akira Nandan in Kashi Yatra

