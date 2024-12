తెలంగాణ నుంచి రేషన్ బియ్యం కాకినాడ పోర్టుకు అక్రమ రవాణా జరుగుతుందని అసెంబ్లీ వేదికగా బాంబ్‌ పేల్చారు మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి. రేషన్ కార్డుల లెక్కలు పొంతన లేకుండా పోతున్నాయని తెలిపారు. సివిల్ సప్లై అధికారులు సమగ్ర విచారణ జరిపి అవసరం లేని వారికి కార్డులను తొలగించి, అవసరం ఉన్న వారికి మాత్రమే రేషన్ కార్డులను పంపిణీ చేయాలని కోరారు. అసలైన లబ్ధిదారులకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని ఆయన కోరారు. దీనిపై మంత్రి మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి స్పందిస్తూ.. అవును.. రేషన్‌ బియ్యం అక్రమ రవాణా జరుగుతుందనేది నిజమే అంటూ గుత్తా వ్యాఖ్యలకు సమాధానం ఇచ్చారు.

Ration rice from Telangana is going to Kakinada port

