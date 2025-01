సోషల్ మీడియాలో ఓ రోడ్డు ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో బుల్లెట్ కంటే వేగంగా వచ్చిన ఓ బైకు ఎదురుగా వెళ్తున్న మరో బైకును ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో బైకు మీదున్న వ్యక్తులు ఎగిరి అవతలపడ్డారు. ముందుగా వెళుతున్న యువతి తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకుంది. ఓ నెటిజన్ ఈ వీడియోని ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేయడంతో వెలుగులోకి వచ్చింది. బైక్ స్పీడ్ చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. అయితే ఇది ఎక్కడ జరిగిందనే దానిపై అధికారిక సమాచారం లేదు.

Road Accident Video

While we speed,we underestimate kinetic energy.

A moving bike is like a bullet fired from a gun and it's extremely risky if we need to stop suddenly !!

Learn to manage speed according to the situation.

See calculations below 👇 pic.twitter.com/0Z8WVKBSBA

— DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) January 6, 2025