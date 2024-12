తమిళనాడులోని శ్రీవిల్లిపుత్తూర్‌ ఆండాళ్‌ ఆలయాన్ని ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజా (Ilayaraja) తాజాగా సందర్శించారు. ఈ ఆలయ సందర్శనలో భాగంగా ఆయన గర్భగుడి ఎదురుగా ఉన్న అర్ధ మండపంలోకి ఆయన ప్రవేశించారు. అక్కడే ఉన్న ఆలయ సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి ఆయన్ని అక్కడినుంచి బయటకు పంపించేశారు. ఈ విషయంపై ఆలయ సిబ్బంది తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. అర్ధ మండపంలోకి కేవలం జీయర్లకు మాత్రమే ప్రవేశం ఉందని తెలిపారు. ఆలయ నియమాలకు విరుద్ధంగా ఇతరులెవరూ ఆ మండపంలోకి ప్రవేశించడానికి వీల్లేదని తేల్చి చెప్పింది. ఇళయరాజా అనుకోకుండా అర్ధమండపంలోకి వచ్చారని, గుర్తించిన వెంటనే సిబ్బంది ఆయన్ని బయటకు పంపించారని వివరణ ఇచ్చింది. ఇందులో ఏ వివాదం లేదని స్పష్టత ఇచ్చింది. ఇళయరాజా మ్యూజిక్‌ అందించిన తాజా చిత్రం ‘విడుదలై 2’ విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.

Andaal Temple authorities stop musician Ilayaraja at arthamandapam

When Ilaiyaraaja entered the sanctum of the Srivilliputhur Andal Temple, the priests and devotees informed him that there were violations in the reception and requested him to exit. Subsequently, Ilaiyaraaja came out of the sanctum and had the opportunity to have a darshan of the… pic.twitter.com/WTiOex5eDX

— Mahalingam Ponnusamy (@mahajournalist) December 16, 2024