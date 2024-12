బాక్సింగ్ డే టెస్టుకు ముందు మెల్‌బోర్న్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న భారత వెటరన్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ మీడియా వ్యక్తిపై విరుచుకుపడ్డాడు. బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీ యొక్క మూడవ టెస్ట్ గబ్బా వద్ద ప్రతిష్టంభనతో ముగిసిన తర్వాత, మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్‌లో సిరీస్‌లోని నాల్గవ టెస్ట్ కోసం మెల్‌బోర్న్‌లో ఆస్ట్రేలియా మరియు భారత జట్లు రెండూ తమ తదుపరి యుద్ధానికి బయలుదేరాయి.

అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్‌, టెస్టు కెరీర్‌లో అత్య‌ధిక వికెట్లు తీసిన రెండో బౌల‌ర్‌గా రికార్డు

ది సిడ్నీ మార్నింగ్ హెరాల్డ్ ప్రకారం..ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్ ఎయిర్ పోర్ట్‌లో విమానాశ్రయం నుంచి హోటల్ రూమ్‌కు వెళ్తుండగా ఆయన కుటుంబాన్ని ఫొటోలు, వీడియోలు తీయడానికి మీడియా ప్రయత్నించింది. తన అనుమతి లేకుండా పిల్లల ఫొటోలు ఎలా తీస్తారని కోహ్లి ఓ మహిళా జర్నలిస్టుతో గొడవకు దిగారు. దీనికి సంబంధించి వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

Virat Kohli Reportedly Gets Anger on Media Person

Indian cricket superstar Virat Kohli has been involved in a fiery confrontation at Melbourne Airport. @theodrop has the details. https://t.co/5zYfOfGqUb #AUSvIND #7NEWS pic.twitter.com/uXqGzmMAJi

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) December 19, 2024