ఓ ప్రయాణీకురాలు విమానంలో గందరగోళం సృష్టించింది(Viral Video). సౌత్‌వెస్ట్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన ఫ్లైట్‌ అమెరికాలోని హూస్టన్‌ నుంచి ఫీనిక్స్‌ కు బయలుదేరింది. ఎయిర్‌పోర్ట్‌ నుంచి టేకాఫ్‌ అవుతుండగా.. ఓ మహిళ ఉన్నట్టుండి గట్టిగా కేకలు వేసింది.

తన బట్టలు విప్పేసి ఫ్లైట్‌లో పరుగులు తీస్తూ గందరగోళం సృష్టించింది . కాక్‌పిట్‌ తలుపును కొడుతూ.. తనను విమానం నుంచి కిందకు దించేయండి అంటూ అరిచింది. దాదాపు 25 నిమిషాల పాటూ ఇలానే ప్రవర్తించగా ప్రయాణీకులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.

ఇక ఆ తర్వాత ఫ్లైట్‌ ల్యాండ్‌ అవ్వగానే సదరు మహిళను హూస్టన్ పోలీసులకు అప్పగించారు. ఈ ఘటనతో విమానం 90 నిమిషాలు ఆలస్యంగా గమ్యస్థానానికి చేరింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

woman passenger strips naked, runs around at US Flight

NEW: Female Astronaut forces Southwest flight to return to gate after running n*ked up and down the aisle for 25 minutes

The woman stripped n*ked during a Southwest flight from Houston to Phoenix on Monday

She paraded around the plane for 25 minutes before authorities… pic.twitter.com/HIGQfzryC0

— Unlimited L's (@unlimited_ls) March 6, 2025