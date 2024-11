వచ్చే ఏడాది జరుగనున్న ఐసీసీ చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ ఆడేందుకు టీమిండియా పాకిస్తాన్‌కు వెళ్లదని భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి(బీసీసీఐ) ఉపాధ్యక్షుడు, కాంగ్రెస్‌ నేత రాజీవ్‌ శుక్లా మరోసారి సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఆటగాళ్ల భద్రతే తమకు మొదటి ప్రాధాన్యం అని తెలిపారు. కాగా ఐసీసీ చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ ఆతిథ్య హక్కులకు పాకిస్తాన్‌ దక్కించుకున్న విషయం తెలిసిందే.

వన్డే ఫార్మాట్లో జరుగనున్న ఈ మెగా ఈవెంట్‌కు టీమిండియాతో పాటు ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్‌, న్యూజిలాండ్‌, అఫ్గనిస్తాన్‌, బంగ్లాదేశ్‌లతో పాటు ఆతిథ్య దేశ హోదాలో పాకిస్తాన్ అర్హత సాధించింది. సొంతగడ్డపై డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ హోదాలో బరిలోకి దిగాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది.టీమిండియా తమ దేశానికి రావాల్సిందేనని పట్టుబడుతోంది.

టీమిండియాను పాకిస్తాన్‌ పంపే ప్రసక్తి లేదని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ(ఎమ్‌ఈఏ) స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయాన్ని ఎమ్‌ఈఏ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్‌ జైస్వాల్‌ ధ్రువీకరించారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఆటగాళ్ల భద్రత విషయంలో బీసీసీఐ ఆందోళనలు లేవనెత్తింది. ఇందుకు సంబంధించి ప్రకటన కూడా విడుదల చేసింది. కాబట్టి భారత జట్టు అక్కడికి వెళ్లే అవకాశమే కనిపించడం లేదు’’ అని పేర్కొన్నారు.

On Champions Trophy in Pakistan, BCCI vice president & Congress leader Rajeev Shukla says, "Our discussions are going on. A decision will be taken after looking at the situation. Our top priority is the safety of the players. Hybrid mode is also an option,…

On Indian cricket team participating in Pakistan, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "... The BCCI has issued a statement... They have said that there are security concerns there and therefore it is unlikely that the team will be going there..."

