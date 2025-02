2025 ఐసిసి ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భాగంగా గ్రూప్ బిలో అఫ్గానిస్థాన్, ఆస్ట్రేలియా (AFG vs AUS) మధ్య కీలక మ్యాచ్‌ జరుగుతోంది. టాస్ గెలిచిన అఫ్గాన్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి ఆస్ట్రేలియాకు 274 పరుగుల లక్ష్యాన్ని విధించింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరిగిన ఆస్ట్రేలియా ఇన్నింగ్స్‌లో 12.5 ఓవర్ల తర్వాత వర్షం ఆటను నిలిపివేసింది. డిఎల్‌ఎస్ ఇంకా ఆటలోకి రాలేదు. వర్షం కారణంగా ఆట ప్రారంభించలేకపోతే, రెండు జట్లు ఒక పాయింట్‌ను సాధిస్తాయి.

ఆస్ట్రేలియా సెమీఫైనల్‌కు అర్హత సాధిస్తుంది. భారీ గాలి వీస్తున్నప్పటికీ, మ్యాచ్ త్వరలో పునఃప్రారంభమవుతుందని భావిస్తున్నారు. మ్యాచ్ రద్దు అయ్యే సమయానికి 12 ఓవర్లకు ఆసీస్‌ స్కోర్‌ 100/1 చేసింది. క్రీజులో ట్రావిస్‌ హెడ్‌ (55), స్టీవ్‌ స్మిత్‌ (16) ఉన్నారు. అజ్మతుల్లా బౌలింగ్‌లో గుల్బాదిన్‌ నైబ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి మాథ్యూ షార్ట్ మొదటి వికెట్ గా వెనుదిరిగాడు.

Afghanistan vs Australia ICC Champions Trophy 2025 Match Suspended

I have never seen such a heavy rain in Lahore at this time of the year. pic.twitter.com/rQbWPbAWfy

— Mazher Arshad (@MazherArshad) February 28, 2025