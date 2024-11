ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2025 మెగా వేలంలో ఐదుసార్లు ఛాంపియన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) ఎడమ చేతి స్పీడ్‌స్టర్ ఖలీల్ అహ్మద్‌ను 4.8 కోట్ల రూపాయలకు కొనుగోలు చేసింది. ముందుగా, సూపర్ కింగ్స్ రాబోయే IPL 2025 సీజన్ కోసం తమ జట్టును బలోపేతం చేయడానికి డెవాన్ కాన్వే మరియు వెటరన్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్‌లను కూడా కొనుగోలు చేసింది

అవేష్ ఖాన్‌ను రూ. 9.75 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన లక్నో సూపర్ జెయింట్స్

Khaleel Ahmed Sold to CSK for INR 4.8 Crore

Khaleel Ahmed is SOLD to @ChennaiIPL for INR 4.80 Crore 🙌🙌@ChennaiIPL, show some Yel'love' 💛 for Khaleel 😀#TATAIPLAuction | #TATAIPL

— IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024