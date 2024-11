రచిన్ రవీంద్ర తన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రయాణాన్ని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో కొనసాగించనున్నాడు. బోర్డులో ఇతర బిడ్డర్లు ఉన్నారు, అయితే CSK వారి రైట్ టు మ్యాచ్ కార్డ్‌ని ఉపయోగించాలని నిర్ణయించుకుంది, ఇది INR 4.00 కోట్లకు డీల్‌ను పొందడంలో వారికి సహాయపడింది. CSK బ్యాటింగ్‌కు వచ్చినప్పుడు మంచి ప్రారంభాన్ని అందించడంలో రచిన్ రవీంద్ర మరోసారి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది.

హర్షల్ పటేల్‌ను రూ. 8 కోట్లుకు కొనుగోలు చేసిన సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, రైట్-టు-మ్యాచ్ కార్డును ఉపయోగించడానికి నిరాకరించిన పంజాబ్ కింగ్స్

Rachin Ravindra Sold to CSK for INR 4.00 Crore

Rachin Ravindra is SOLD to @ChennaiIPL for INR 4 Crore!@ChennaiIPL decide to exercise the Right to Match option 👌👌 #TATAIPLAuction | #TATAIPL

