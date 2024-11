ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2025 ఎడిషన్ కోసం హ్యారీ బ్రూక్ డీల్‌ను ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ దక్కించుకుంది. DC హ్యారీ బ్రూక్ కోసం INR 6.25 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది. వారికి RTM కార్డు కూడా ఉంది, కానీ వారు దానిని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. హ్యారీ బ్రూక్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌లో ఉంటాడు. వారి టీంలో భాగంగా కొనసాగుతారు. స్టార్ ఇంగ్లండ్ బ్యాట్స్‌మెన్ టీ20 ఫార్మాట్‌లో బాగా రాణిస్తున్నందున బ్రూక్‌ను పెద్ద హిట్టర్‌గా ఉపయోగించవచ్చు.

అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌‌ను రూ.18 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన పంజాబ్‌ కింగ్స్, వేలం రేసులోకి వచ్చి వెనక్కి తగ్గిన సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌

Harry Brook Sold to DC for INR 6.25 Crore

What a start after the break! 👌@DelhiCapitals acquire Harry Book for INR 6.25 Crore! 🔥#TATAIPLAuction | #TATAIPL

— IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024