క్రికెట్ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా విచిత్రమైన అవుట్‌లలో ఒకటైన ఇంగ్లండ్ అండర్-19 బ్యాటర్ ఆర్యన్ సావంత్ దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన పోరులో అనూహ్య రీతిలో పెవిలియన్‌కు చేరుకున్నాడు. ఇంగ్లండ్ u-19 vs దక్షిణాఫ్రికా u-19 మధ్య స్టెల్లెన్‌బోష్ విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన అనధికారిక టెస్ట్ మ్యాచ్ యొక్క మూడవ రోజు, సావంత్ యొక్క స్వీప్ షాట్ అతనిని పెవిలియన్ పంపేలా చేసింది.

కేవలం 11 పరుగుల వద్ద బ్యాటింగ్ చేస్తూ, చక్కటి టచ్‌లో ఉన్న సావంత్, దక్షిణాఫ్రికా స్పిన్నర్ జాసన్ రౌల్స్ వేసిన ఒక డెలివరీని స్వీప్ చేశాడు, అయితే బంతి క్లోజ్-ఇన్ ఫీల్డర్ యొక్క హెల్మెట్‌ను తాకడంతో అది స్టంప్‌పైకి తిరిగి వచ్చింది, షార్ట్ లెగ్‌లో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న జోరిచ్ వాన్ హెల్మెట్ కి బంతి త‌గిలి అది రివ‌ర్స్ వ‌చ్చింది. ఫీల్డర్ ఈ ప్రక్రియలో గాయపడ్డాడు. సావంత్ కొట్టిన షాట్ షార్ట్ లెగ్‌లో ఉన్న 18 ఏళ్ల దక్షిణాఫ్రికా ఆటగాడు జోరిచ్ వాన్ షాల్క్‌విక్ హెల్మెట్‌కు తగిలి, ఇంగ్లిష్ బ్యాటర్ క్రీజు వెలుపల నిలబడి ఉన్నట్లు గుర్తించిన బంతి స్టంప్‌ను గిరాటేసింది.

జోరిచ్ వాన్ షాల్క్‌విక్ హెల్మెట్‌కు బంతి తగిలిన వెంటనే, అతను నేలపై పడిపోయాడు మరియు బంతి అతనికి బలంగా తగిలిందని గ్రహించిన వెంటనే సహచరులందరూ చుట్టుముట్టారు. అయితే, ఆ తర్వాత ఫీల్డర్ ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడు. అయితే షాట్ కొట్టే ప్ర‌య‌త్నంలో బ్యాలెన్స్ త‌ప్పి క్రీజ్ బ‌య‌ట‌కు వెళ్లాడు బ్యాట‌ర్. క్రీజ్‌లో లేని కార‌ణంగా బ్యాట‌ర్ ఔటైన‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ర‌నౌట్‌గా దాన్ని చిత్రీక‌రించారు. ఈ క్రమంలో ఇంగ్లిష్ అండర్ 19 జట్టు 30.4 ఓవర్లలో 106 పరుగుల వద్ద మూడో వికెట్ కోల్పోయింది.

England U19 player gets out in the most bizarre fashion ever in cricket history

The first and last time you'll see a run out like this... @collinsadam pic.twitter.com/ZIEFI8s1Te — Brent W (@brentsw3) January 28, 2025

