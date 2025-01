విరాట్ కోహ్లి చివరకు ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్‌లో తిరిగి వచ్చాడు. రైల్వేస్‌తో జరిగిన రాష్ట్ర జట్టు రంజీ ట్రోఫీ 2024-25 ఘర్షణ సందర్భంగా ఢిల్లీలోని అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంను నింపారు. ఢిల్లీ ఫీల్డింగ్‌లో కోహ్లి స్లిప్‌లో నిలబడితే గ్యాలరీ నుంచి ప్రేక్షకులు 'కోహ్లీ, కోహ్లీ' అని నినాదాలు (Kohli Fans Chant 'Kohli, Kohli' Video) చేయడం కనిపించింది. ఏస్ ఇండియా బ్యాటర్ ఒక అలతో ప్రేక్షకులను అంగీకరించాడు, దీనికి స్టేడియంలోని అభిమానులు అతని పేరును మరింత బిగ్గరగా నినాదాలు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

వీడియో ఇదిగో, సెక్యూరిటిని దాటుకుని విరాట్ కోహ్లీ పాదాలను తాకిన అభిమాని, భారత స్టార్ బ్యాటర్ రియాక్షన్ ఏంటంటే..

అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్ రోజున, విరాట్ కోహ్లీ పాదాలను తాకడానికి ఒక అభిమాని సెక్యూరిటీని దాటుకుని వచ్చాడు. అతనితో సున్నితంగా వ్యవహరించాలని భారత స్టార్ బ్యాటర్ సెక్యూరిటీని కోరారు. ఢిల్లీ వర్సెస్ రైల్వేస్ రంజీ ట్రోఫీ 2024-25 మ్యాచ్‌లో ఈ ఘటన జరిగింది. ఢిల్లీ vs రైల్వేస్ రంజీ ట్రోఫీ 2024-25 మ్యాచ్ సందర్భంగా విరాట్ కోహ్లీ పాదాలను తాకిన అభిమాని వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Kohli Fans Chant 'Kohli, Kohli'

The fans have come out in huge numbers for the Delhi vs Railways match 👌👌

The Arun Jaitley Stadium is buzzing 🔥#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank

Scorecard ▶️ https://t.co/IhwXam3F5T pic.twitter.com/ATCyjCAX1Y

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 30, 2025