ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో తొలి సెమీస్‌ ప్రారంభమైంది. టాస్‌ నెగ్గిన ఆస్ట్రేలియా బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. భారత్‌ వరుసగా 14వసారి టాస్‌ను కోల్పోవడం గమనార్హం. భారత బౌలర్లకు కొరకరాని కొయ్యలా మారి ఇబ్బంది పెట్టిన ఆసీస్‌ కెప్టెన్‌ స్టీవ్‌ స్మిత్‌ ఎట్టకేలకు అవుటయ్యాడు. షమీ బౌలింగ్‌లో బౌల్డ్‌ అయి 73 పరుగుల వద్ద పెవిలియన్‌ చేరాడు. దీంతో ఆసీస్‌ ఐదో వికెట్‌ కోల్పోయింది. భార‌త్‌తో జ‌రుగుతున్న సెమీఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో 96 బంతుల్లో అత‌ను 73 ర‌న్స్ చేసి నిష్క్ర‌మించాడు. అత‌ని ఇన్నింగ్స్‌లో నాలుగు బౌండ‌రీలు, ఓ సిక్స‌ర్ ఉన్నాయి. రవీంద్ర జడేజా బౌలింగ్‌ ‌ జోష్‌ ఇంగ్లిస్‌ విరాట్‌ కోహ్లికి క్యాచ్‌ ఇచ్చి అవుటయ్యాడు. ఫలితంగా ఆసీస్‌ నాలుగో వికెట్‌ కోల్పోయింది. 12 బంతులు ఎదుర్కొన్న ఇంగ్లిస్‌ 11 పరుగులు చేసి నిష్క్రమించాడు.ఆసీస్‌ బిగ్‌ హిట్టర్‌ గ్లెన్‌ మాక్స్‌వెల్‌ను అనూహ్య రీతిలో అక్షర్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు. ఐదు బంతుల్లో ఏడు పరుగులు చేసి మాక్సీ నిష్క్రమించాడు.

ట్రవిస్‌ హెడ్‌ వికెట్ వీడియో ఇదిగో, వరుణ్‌ చక్రవర్తి బౌలింగ్‌లో శుబ్‌మన్‌ గిల్‌కు క్యాచ్‌ వెనుదిరిగిన ఆస్ట్రేలియా హార్డ్‌ హిట్టర్‌

