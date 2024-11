కగిసో రబడ IPL 2025 వేలంలో అమ్మకానికి వెళ్ళిన రెండవ ఆటగాడిగా నిలిచాడు. గుజరాత్ టైటాన్స్ఈ ఆటగాడి నిదక్కించుకుంది. దక్షిణాఫ్రికా పేసర్‌ను 10.75 కోట్ల రూపాయలకు కొనుగోలు చేసింది. అతను గత సీజన్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ తరపున ఆడాడు, కానీ వారు కగిసో రబాడను నిలుపుకోవడానికి తమ రైట్ టు మ్యాచ్ కార్డ్‌ని ఉపయోగించలేదు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2025 సీజన్‌లో దక్షిణాఫ్రికా పేసర్‌ని కలిగి ఉన్నందుకు గుజరాత్ టైటాన్స్ ఆనందంగా ఉంది.

జోస్ బట్లర్‌ను రూ. 15.75 కోట్లుకు కొనుగోలు చేసిన గుజరాత్ టైటాన్స్, గత ఏడాది రాజస్థాన్ రాయల్స్‌ తరపున ఆడిన ఇంగ్లండ్ ఆటగాడు

Kagiso Rabada Sold to GT for INR 10.75 Crore

Kagiso Rabada is SOLD to @gujarat_titans for INR 10.75 Crore ⚡️⚡️#GT fans what are the vibes ❓#TATAIPLAuction

