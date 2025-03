Virat Kohli attempts to take a catch. (Photo credits: X/@ForeverImvKohli)

భారత జాతీయ క్రికెట్ జట్టు స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ తన అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో మరో మైలురాయిని సాధించాడు. 36 ఏళ్ల కోహ్లీ మూడు ఫార్మాట్లలో భారతదేశం తరపున అత్యధిక క్యాచ్‌లు పట్టిన రాహుల్ ద్రవిడ్ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. ఆదివారం దుబాయ్‌లో న్యూజిలాండ్ జాతీయ క్రికెట్ జట్టుతో జరిగిన ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 మ్యాచ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ ఈ చారిత్రాత్మక రికార్డును సాధించాడు.

మాట్ హెన్రీ క్యాచ్ తీసుకున్న తర్వాత, కోహ్లీ తన క్యాచ్‌ల సంఖ్యను 334కి చేరుకున్నాడు, అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో భారతదేశం తరపున ద్రవిడ్ 333 క్యాచ్‌ల సంఖ్యను అధిగమించాడు. 261 క్యాచ్‌లతో మహ్మద్ అజారుద్దీన్ మూడవ స్థానంలో ఉన్నాడు, సచిన్ టెండూల్కర్ (256) మరియు 229 క్యాచ్‌లతో రోహిత్ శర్మ తరువాతి స్థానంలో ఉన్నారు. టీమ్ ఇండియా 44 పరుగుల తేడాతో ఏకపక్షంగా గెలిచింది. మార్చి 4న దుబాయ్‌లో జరిగే ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 తొలి సెమీఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాతో మెన్ ఇన్ బ్లూ తలపడనుంది.

Kohli surpasses Dravid's tally of most catches for India as fielder. ◉ 334: Virat Kohli ◎ 333: Rahul Dravid ◎ 261: Azharuddin ◎ 256: Sachin Tendulkar ◎ 229: Rohit Sharma — The Cricket Panda (@TheCricketPanda) March 2, 2025

