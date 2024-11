పూణే వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో 359 పరుగుల లక్ష్యాన్ని టీమిండియా ముందు ఉంచింది న్యూజిలాండ్. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 255 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. కెప్టెన్ టామ్ లాథ‌మ్ (86) హాఫ్ సెంచ‌రీతో రాణించగా గ్లెన్ ఫిలిప్స్ ( 48 నాటౌట్‌), టామ్ బ్లండెల్ (41) పరుగులు చేశారు.

భారత బౌలర్లలో వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్ నాలుగు వికెట్లు, ర‌వీంద్ర జ‌డేజా మూడు వికెట్లు, ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్ రెండు వికెట్లు తీశారు. కివీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 259 ప‌రుగులు చేయ‌గా భార‌త్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 156 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. అనంతం రెండో ఇన్నింగ్స్‌ను ధాటిగా ప్రారంభించింది టీమిండియా. రెండో టెస్టులోనూ మారని టీమిండియా ఆటతీరు, తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 156 పరుగులకే ఆలౌట్, 7 వికెట్లు తీసిన సాంటర్న్

Here's Tweet:

India have wrapped up the last five NZ wickets in the first hour. The target for Rohit Sharma's men is 359 to stay alive in the series.#INDvNZ pic.twitter.com/peiB2pJq3I

— Cricbuzz (@cricbuzz) October 26, 2024