పెర్త్‌ టెస్ట్‌లో టీమిండియా ఆస్ట్రేలియాపై చారిత్రక విజయం సాధించింది. బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీ 2024-25లో IND vs AUS 1వ టెస్ట్‌లో భారత్‌.. ఆస్ట్రేలియాను 295 పరుగుల తేడాతో మట్టికరిపించింది. ఫలితంగా ఐదు మ్యాచ్‌ బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ సిరీస్‌ను భారత్‌ గెలుపుతో ప్రారంభించింది.పెర్త్ లోని ఆప్టస్ స్టేడియంలో ఆసీస్‌ను మట్టికరిపించిన తొలి జట్టుగా టీమిండియా చరిత్రకెక్కింది. ఈ వేదికపై ఆస్ట్రేలియా ఐదు మ్యాచ్‌లు ఆడగా.. ఇదే తొలి పరాజయం. ఆప్టస్‌ స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియాను ఓడించిన తొలి కెప్టెన్‌గా జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. తాజాగా గెలుపుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

Team India seals a memorable victory & won by 295 runs, becoming the FIRST team to defeat Australia at the Optus Stadium, Perth! 🏟💥

With this India's biggest Test win (by margin of runs) in Australia.

