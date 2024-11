ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2025 మెగా వేలంలో అనుభవజ్ఞుడైన వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ క్వింటన్ డి కాక్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR)కి INR 3.60 కోట్ల విలువైన ధరకు విక్రయించబడ్డాడు. IPL 2025 మెగా వేలంలో, KKR INR 23.75 కోట్ల భారీ మొత్తానికి స్టార్ ఆల్ రౌండర్ వెంకటేష్ అయ్యర్‌ను కొనుగోలు చేసింది. కోల్‌కతా ఐపీఎల్ 2024 సీజన్‌ను కూడా గెలుచుకుంది.

గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్‌ను రూ. 4.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన పంజాబ్ కింగ్స్, మార్కస్ స్టోయినిస్‌ను 11 కోట్ల రూపాయలకు కొనుగోలు

Quinton de Kock Sold to KKR for INR 3.60 Crore

Quinton de Kock 🤝 @KKRiders

The South Africa wicketkeeper is acquired for INR 3.6 Crore by @KKRiders #TATAIPLAuction | #TATAIPL

