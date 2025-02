భారత ఏస్ పేసర్ మహ్మద్ షమి బంగ్లా వెన్నువిరిచాడు. దుబాయ్ వేదికగా బంగ్లాదేశ్‌తో జరుగుతున్న చాంపియన్స్ ట్రోఫీ మ్యాచ్‌లో 5 వికెట్లతో ప్రభంజనం సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో 4 పాత రికార్డులను చరిత్ర పుటల్లోకి పంపాడు. వన్డే క్రికెట్‌లో అత్యంత వేగంగా 200 వికెట్ల మైలురాయిని చేరుకున్న రెండో క్రికెటర్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు. అలాగే ఐసీసీ ఈవెంట్స్‌లో అత్యధిక సార్లు 5 వికెట్ల ఘనత సాధించిన టీమిండియా బౌలర్‌గా నిలిచాడు. చాంపియన్స్ ట్రోఫీలో ఫైఫర్ సాధించిన తొలి భారత బౌలర్‌గానూ అతడు రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు.

వీడియో ఇదిగో, బంగ్లా ఓపెనర్ సౌమ్యను డకౌట్‌గా పెవిలియన్‌కి సాగనంపిన మహమ్మద్ షమీ,అధ్భుతమైన డెలివరీకి బోల్తా పడిన బంగ్లా బ్యాటర్

ఐసీసీ ఈవెంట్స్‌లో మెన్ ఇన్ బ్లూ తరపున అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్‌గానూ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన బంగ్లాదేశ్ 49.4 ఓవర్లలో 228 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఆ తర్వాత చేజింగ్ స్టార్ట్ చేసిన రోహిత్ సేన ప్రస్తుతం 31 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 150 పరుగులు చేసింది.

Indians to take most wickets in ICC ODI events :- 60* - M SHAMI 59 - Zaheer Khan 47 - Javagal Srinath 43 - Ravindra Jadeja 42 - Anil Kumble 42 - Jasprit Bumrah #INDvBAN #ChampionsTrophy2025 — Rhitankar Bandyopadhyay (@_rhitankar_) February 20, 2025

