చాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025లో భారత ఆరంభం మొదలైంది. చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీలో భార‌త్‌తో జ‌ర‌గ‌నున్న వ‌న్డే(BANvIND)లో.. టాస్ గెలిచిన బంగ్లాదేశ్ జ‌ట్టు ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన గ్రూప్ ఎ మ్యాచ్‌లో మహమ్మద్ షమీ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో భారత్ అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని సాధించింది. ఈ అనుభవజ్ఞుడైన పేసర్ బంగ్లాదేశ్ ఓపెనర్ సౌమ్య సర్కార్‌ను తొలి ఓవర్‌లోనే డకౌట్ చేయడం (Mohammed Shami Wicket) ద్వారా తక్షణ ప్రభావం చూపాడు.

ఫిబ్రవరి 20న దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో షమీ మంచి లెంగ్త్‌లో సీమ్-అప్ బంతిని వేశాడు. సర్కార్ దాన్ని డ్రైవ్ చేయడానికి ప్రయత్నించి క్లీన్ కనెక్షన్‌ను ఇవ్వలేకపోయాడు. బంతి అతని ఇన్‌సైడ్ ఎడ్జ్ తీసుకుని వికెట్ కీపర్ కెఎల్ రాహుల్ గ్లౌవ్స్‌ చేతుల్లో పడింది. ఈ అవుట్ కారణంగా బంగ్లాదేశ్ కేవలం ఒక ఓవర్ తర్వాత 1/1తో ఇబ్బంది పడింది.

Mohammed Shami Strikes Early To Dismiss Soumya Sarkar

First over, first strike! #MohammadShami takes no time to get India going with a quick breakthrough!

