ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపిఎల్) 2025 మెగా వేలంలో న్యూజిలాండ్‌కు చెందిన గొప్ప పేసర్ ట్రెంట్ బౌల్ట్‌ను ఐదుసార్లు ఛాంపియన్స్ ముంబై ఇండియన్స్ (ఎంఐ) INR 12.5 కోట్ల భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసింది. ముంబై ఇండియన్స్‌కు బౌల్ట్ చేరిక IPL 2025 సీజన్‌లో కొత్త బంతితో నిప్పులు చెరిగే బౌలింగ్ ఎంపికను కలిగి ఉండటానికి వారికి సహాయపడుతుంది.

Trent Boult Sold to MI for INR 12.5 Crore

ThunderBOULT! ⚡️⚡️@mipaltan welcome the New Zealand pacer to their family 🤝

He's acquired for INR 12.5 Crore!

A loud cheer goes out in the arena 🥳#TATAIPLAuction | #TATAIPL

— IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024