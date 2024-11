దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మూడో టీ20లో టీమిండియా ఆటగాడు రమణ్ దీప్‌ సింగ్ అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు.తన అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కెరీర్‌ ఫస్ట్ మ్యాచ్‌ ఫస్ట్ బాల్‌ని సిక్స్‌తో ప్రారంభించాడు. తొలి బాల్‌నే సిక్స్‌గా కొట్టిన రమణ్‌దీప్‌... 6 బంతుల్లో ఒక ఫోర్‌, ఓ సిక్స్ బాది 15 ప‌రుగులు చేశాడు. ఈమ్యాచ్‌లో భార‌త్ 11 ప‌రుగుల తేడాతో గెలిచింది. తిల‌క్ వ‌ర్మ (107 నాటౌట్) రాణించగా ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ద‌క్షిణాఫ్రికా నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 208 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. సంజూ శాంస‌న్ మ‌ళ్లీ డ‌కౌట్ వీడియో ఇదిగో, మార్కో జాన్సెన్ వేసిన తొలి ఓవ‌ర్లో డిఫెన్స్ ఆడ‌బోయి క్లీన్ బౌల్డ్

