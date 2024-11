స్టార్ ఇండియా వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్‌మెన్ ఇషాన్ కిషన్‌ను ఐపిఎల్ 2025 సీజన్ కోసం సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ దక్కించుకుంది. ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున ఆడిన ఇషాన్ కిషన్ బ్యాటింగ్‌కు వచ్చినప్పుడల్లా మాజీ ఐపిఎల్ ఛాంపియన్‌ల కోసం మార్కును ప్రదర్శించాడు. కిషన్ RCBలో చేరడంపై చాలా ఊహాగానాలు ఉన్నాయి, అయితే SRH INR 11.25 కోట్ల పెట్టుబడి తర్వాత ఈ ఒప్పందాన్ని పొందింది.

ఫిల్ సాల్ట్‌ను రూ. 11.5 కోట్ల ధరకు కొనుగోలు చేసిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, రేసులోకి వచ్చి వెనక్కి తగ్గిన కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌

