తన 16వ టెస్టు శతకం బాదిన తర్వాద ఉస్మాన్ ఖవాజా 2వ రోజున SL vs AUS 1వ టెస్ట్ 2025 సందర్భంగా ఫార్మాట్‌లో తన తొలి డబుల్ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. 147 పరుగుల వద్ద తన బ్యాటింగ్‌ను పునఃప్రారంభించిన ఖవాజా మొదట తన ఆరో 150-ప్లస్ స్కోరును సాధించాడు, ఆపై 290 బంతుల్లో 16 పరుగులతో టెస్ట్ క్రికెట్‌లో తన మొదటి డబుల్ సెంచరీని సాధించాడు.

స్టీవ్ స్మిత్‌తో కలిసి ఖవాజా శ్రీలంకపై టెస్టులో ఏ వికెట్‌కైనా రెండో అత్యధిక భాగస్వామ్యాన్ని (266) పంచుకున్నాడు.ఈ డబుల్ సెంచరీతో ఉస్మాన్ ఖవాజా శ్రీలంక గడ్డపై 200 కొట్టిన మొదటి ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెటర్ అయ్యాడు. అలాగే అతనికిది తొలి డబుల్ సెంచరీ కావడం విశేషం.

Usman Khawaja Becomes First Australian Cricketer To Hit 200 On Sri Lankan Soil

And there it is! 💯💯👏👏

Double Hundred for Usman Khawaja which came in 290 balls including 16 fours and 1 six against Sri Lanka in the 1st Test in Galle. 🫡

What a legend, What a player! 🇦🇺🐐#UsmanKhawaja #SLvAUS #SLvsAUS pic.twitter.com/kR9BjkpuDA

