డిసెంబర్ 12న సింగపూర్‌లో జరిగిన FIDE వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2024లో గెలిచిన తర్వాత ఉద్వేగానికి గురైన D గుకేష్ తన తండ్రిని కౌగిలించుకుని ఏడ్చాడు. 18 ఏళ్ల ప్రస్తుత ఛాంపియన్ డింగ్ లిరెన్ 7.5-6.5తో అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. దీనితో, డి గుకేశ్ ప్రపంచంలోని అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన చెస్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచాడు, దిగ్గజ ఆటగాడు గ్యారీ కాస్పరోవ్ నెలకొల్పిన రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. వైరల్ అయిన వీడియోలలో, 18 ఏళ్ల గుకేశ్ అరేనా నుండి బయటకు వచ్చి ఏడుస్తూ తన తండ్రి డాక్టర్ రజనీకాంత్‌ను కౌగిలించుకోవడం కనిపించింది. ప్రపంచ చెస్ ఛాంపియన్‌ గుకేశ్‌కు అభినందనలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ, మిలియన్ల మంది యువకులు పెద్ద కలలు కనడానికి నీ విజయం ప్రేరణ అంటూ ట్వీట్

Emotional D Gukesh Hugs His Father

Gukesh is World Champion. This is the moment when he came out and met his father @DGukesh #DingGukesh pic.twitter.com/PbMjBJDGRl

— ICC chessclub.com (@chessclubICC) December 12, 2024