ఆసియా ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ (Womens Asian Champions Trophy 2024)లో భారత మహిళల హాకీ జట్టు ప్రారంభం నుంచి అదరగొట్టింది. ఓటమి అనేది లేకుండా టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది. బుధవారం ఫైనల్‌లో 1-0తో చైనాను చిత్తు చేసి ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. దీపిక 31వ నిమిషంలో గోల్‌ చేసి భారత్‌ను ఆధిక్యంలో నిలిపింది. చైనా గోల్ చేసేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలను ఇండియా అడ్డుకుంది. భారత్‌ ఈ టైటిల్‌ను దక్కించుకోవడం ఇది మూడోసారి. ఇంతకుముందు దక్షిణ కొరియా కూడా మూడుసార్లు ట్రోఫీని దక్కించుకుంది.

India Win Women's Asian Champions Trophy 2024;

CHAMPIONNNNSSSS!!!

Our girls have done it, once again they are the Champions of Asia.

Full-Time:

India 🇮🇳 1️⃣ : 0️⃣ 🇨🇳 China

Deepika (PC) 31' #BiharWACT2024Final #HockeyIndia #BharatKiSherniyan

— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 20, 2024