ఆన్‌లైన్‌లో సర్క్యులేట్ అవుతున్న అనేక వీడియోలు COVID-19 అలాగే HMPV (హ్యూమన్ మెటాప్‌న్యూమోవైరస్)తో సహా బహుళ వైరస్‌ల వ్యాప్తిని చైనా చూస్తోందని పేర్కొంది. ఈ వీడియోలు చైనాలోని ఆసుపత్రులు, శ్మశానవాటికలు నిండిపోయాయని, అంటువ్యాధిపై అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించడంతో భాగస్వామ్యం చేయబడుతూ వైరల్ అవుతున్నాయి. విస్తృతమైన ఆందోళనలకు దారితీసిన వీడియోలు త్వరగా వైరల్ అయ్యాయి. అయితే, X పై కమ్యూనిటీ నోట్ ఈ వాదనలను ఖండించింది, చైనా అటువంటి అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించింది అనే వాదనకు మద్దతు ఇవ్వడానికి విశ్వసనీయ సమాచారం లేదని పేర్కొంది. పెరుగుతున్న COVID-19 మరియు ఇన్ఫ్లుఎంజా A కేసుల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాలలోని ఆసుపత్రులు పెరిగిన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయనేది నిజమే అయినప్పటికీ, చైనా ప్రభుత్వం అధికారికంగా అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించలేదు.

Fact Check of Viral Videos Showing ‘Overwhelmed Hospitals’ in China

This is complete bullshit. I'm in China right now and there are no emergencies. Everything is fine. https://t.co/WQd3ttYtrB

— T.O.P 🫵😹 (@The_Hidden_Coin) January 2, 2025