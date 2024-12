విజయవాడ దుర్గమ్మ దర్శనానికి విచ్చేసిన అచ్చయమ్మ అనే వృద్ధురాలు దర్శనం నిమిత్తం క్యూ లైన్‌లో వేచి ఉండగా కళ్లు తిరిగి పడిపోయింది. వెంటనే అప్రమత్తమై సంరక్షణ చర్యలకు పూనుకున్నారు వన్ టౌన్ పోలీసులు. 1వ పట్టణ హెడ్ కానిస్టేబుల్ నరసింహారావు ఆమెను తన చేతులతో 1వ సహాయ కేంద్రానికి తీసుకెళ్లాడు. ప్రస్తుతం ఆమె క్షేమంగా ఉంది.కాగా 65 ఏళ్ల మహిళ బీపీ, మధుమేహం మందులు తీసుకోకుండానే విజయవాడలోని దుర్గ గుడికి వెళ్లి స్పృహతప్పి పడిపోయింది. ఉపవాసంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని దర్శనం కావాలనే కోరికతో టాబ్లెట్‌లు & అల్పాహారం తీసుకోకుండా రిస్క్ తీసుకోకండని పలువురు కోరుతున్నారు.

65yrs woman fainted Q in Durga temple in Vijayawada

Never take risk of avoiding tablets & breakfast in urge to have God's darshan when on fast.

65yrs woman went to Durga temple in #Vijayawada without taking BP, diabetes meds & fainted in Q.

1 town head constable Narasimha Rao carried her in his arms to 1st aid centre. She is safe. pic.twitter.com/oPvr2aW8bg

