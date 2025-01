గురువారం తెల్లవారుజామున అనంతపురం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలో మాజీ మంత్రి జేసీ దివాకర్ రెడ్డికి చెందిన ట్రావెల్ బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. నాలుగు బస్సులు చుట్టుపక్కల ఆగి ఉండడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగగా, మరో బస్సుకు మంటలు అంటుకుని పాక్షికంగా నష్టం వాటిల్లింది.స్థానికులు వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించడంతో వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పారు. అదృష్టవశాత్తూ, ఈ సంఘటనకు సంబంధించి ఎవరికి ఎటువంటి గాయాలు అయినట్లు నివేదికలు లేవు.కాగా షార్ట్ సర్క్యూట్ లేదా దుండగులు చేసిన ఫౌల్ ప్లేతో సహా మంటలు చెలరేగి ఉండవచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఘటనపై పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు.

Private Travel bus catches Fire near the RTC bus stand in Anantapur

#AndhraPradesh : #BusFire

A travel bus owned by former minister J.C. Diwakar Reddy caught #fire, early morning today, which was parked near the RTC bus stand in #Anantapur.

The blaze engulfed one bus completely, while sparking partial damage to another bus. Four buses were… pic.twitter.com/BZSG6tTo9T

