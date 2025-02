గవర్నర్‌ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చలో భాగంగా పవన్‌ (Pawan Kalyan) మాట్లాడుతూ..సంకీర్ణ ప్రభుత్వం సవాళ్లతో కూడుకున్నది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజల కోసం నిలబడి ఉన్నాం. ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా.. 15ఏళ్ల పాటు ఎన్డీయే కూటమి అధికారంలో ఉంటుంది. మేం కలిసి లేకుంటే ప్రజలకు ద్రోహం చేసినట్టే. మమ్మల్ని అగౌరవ పరిచేలా మాట్లాడినా కలిసే ఉంటాం. గవర్నర్‌ గారికి గౌరవం ఇవ్వని పార్టీ ఈ సభలోకి రాకూడదు’’ అని అన్నారు.

వైసీపీ నేతల విధ్వంసం చూస్తే.. వివేకా హత్య గుర్తొచ్చిందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan) అన్నారు. గవర్నర్‌ ప్రసంగిస్తుంటే వైసీపీ నేతలు అలా ప్రవర్తించవచ్చా అని ప్రశ్నించారు. గవర్నర్‌ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చలో భాగంగా పవన్‌ మాట్లాడారు. ‘‘వైసీపీ నేతలు గొడవలు, బూతులకు పర్యాయ పదంగా మారిపోయారన్నారు.

Our alliance will be together for another 15 years: Pawan

కింద పడ్డా మీద పడ్డా, నన్ను ఒక మాట అన్నా పర్వాలేదు.. మేమంతా ఎన్డీఏ కూటమి మా కూటమి మరో 15 సంవత్సరాలు కలిసుంటుంది.. 15 ఏళ్ళు మేమే అధికారంలో ఉంటాం. వైసీపీ పార్టీని అధికారంలోకి రానివ్వం - డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ pic.twitter.com/9OcEiSHkrD — Telugu Scribe (@TeluguScribe) February 25, 2025

