JC Prabhakar Reddy says sorry to Actress Madhavi Latha(video grab)

సినీనటి మాధవీలతకు క్షమాపణలు చెప్పారు టీడీపీ నేత జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి. తనపై విమర్శలు చేసిన వాళ్లంతా ఫ్లెక్సీ గాళ్లే అని ఘాటుగా విమర్శించారు. అలాగే తాను ఆవేశంతో సినిమా నటి మాధవిలతపై ఆ పదం వాడడం తప్పేనన్నారు. వీడియో ఇదిగో, అమ్మాయిలతో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి మాస్ డ్యాన్స్, సూసేకి అగ్గిరవ్వ మాదిరే ఉంటాడే నా సామికి కాలు కదిపిన టీడీపీ నేత

సినీనటి మాధవీలతకు క్షమాపణలు చెప్పిన జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి 👉నాపై విమర్శలు చేసిన వాళ్లంతా ఫ్లెక్సీ గాళ్లే అని ఘాటుగా విమర్శించిన జేసీ 👉నేను ఆవేశంతో సినిమా నటి మాధవిలతపై ఆ పదం వాడడం తప్పే అన్న జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి For More Updates Download The App Now-https://t.co/iPdcphBI9M pic.twitter.com/g9HbJxCE6O — ChotaNews App (@ChotaNewsApp) January 5, 2025

