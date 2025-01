Yadagirigutta, Jan 4: యాదాద్రి భువ‌న‌గిరి జిల్లాలోని యాద‌గిరిగుట్టలో శ‌నివారం ఉద‌యం భారీ పేలుడు సంభ‌వించింది. పెద్ద‌కందుకూరులో ప్రీమియ‌ర్ ఎక్స్‌ ప్లోజివ్ ప‌రిశ్ర‌మలో ఈ పేలుడు జరిగింది. దీంతో 8 మంది కార్మికుల‌కు తీవ్ర గాయాల‌య్యాయి. స‌మాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘ‌ట‌నాస్థ‌లానికి చేరుకుని స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టారు. గాయ‌ప‌డ్డ కార్మికుల్లో ఇద్ద‌రి ప‌రిస్థితి విష‌మంగా ఉంది. కేసు న‌మోదు చేసిన పోలీసులు ద‌ర్యాప్తు చేప‌ట్టారు.

నేడు తెలంగాణ కేబినెట్‌ సమావేశం.. రైతు భరోసా మీదనే ప్రధాన చర్చ.. ఇంకా ఈ విషయాలపై కూడా..

యాదగిరిగుట్టలోని పరిశ్రమలో పేలుడు

యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని పరిశ్రమలో పేలుడు సంభవించింది. పెద్ద కందుకూరులోని ప్రీమియర్‌ ఎక్స్‌ప్లోజివ్‌ పరిశ్రమలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

For More Updates Download The App Now-https://t.co/iPdcphBI9M pic.twitter.com/AqksxS0Zmy

— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) January 4, 2025