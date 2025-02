తెలంగాణ బాలికకు అరుదైన బ్రూసెల్లా వైరస్ సోకింది, ఇది కుక్కలు, పశువుల నుండి వ్యాప్తి చెందుతుంది. కోనరావుపేట మండలంలోని కనగర్తి గ్రామానికి చెందిన నాలుగేళ్ల బాలికకు అరుదైన జూనోటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిన 'బ్రూసెల్లా ఎటిపికల్' వైరస్ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. ఆ చిన్నారిని మొదట్లో అధిక జ్వరం మరియు కీళ్ల నొప్పుల లక్షణాలతో కరీంనగర్‌లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. చికిత్స చేసినప్పటికీ, ఆమె పరిస్థితి మెరుగుపడలేదు, వైద్యులు ప్రత్యేక పరీక్షలు నిర్వహించాలని తెలిపారు. అయితే ఫలితాల్లో 'బ్రూసెల్లా ఎటిపికల్' వైరస్ ఉనికిని నిర్ధారించాయి.

బ్రూసెల్లోసిస్ అనేది జంతువుల నుండి మానవులకు సంక్రమించే బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్, సాధారణంగా సోకిన జంతువులతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ద్వారా లేదా పాశ్చరైజ్ చేయని పాల ఉత్పత్తులను తీసుకోవడం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది.

'ఎటిపికల్' జాతి తక్కువగా ఉంటుంది, వెంటనే చికిత్స చేయకపోతే మరింత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. రోగ నిర్ధారణ నిర్ధారించబడిన తర్వాత, జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ సంక్రమణ మూలాన్ని గుర్తించడానికి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ప్రాథమిక నివేదికలు ఆ చిన్నారి తన గ్రామంలోని కుక్కలు లేదా పశువులతో సంపర్కం ద్వారా వైరస్ సంక్రమించి ఉండవచ్చని సూచిస్తున్నాయి. ఆరోగ్య అధికారులు ఈ ప్రాంతంలో పెంపుడు జంతువులను స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నారు, నివారణ చర్యలపై గ్రామస్తులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

ఆరోగ్య శాఖ ఈ క్రింది సలహాలు ఇస్తుంది:•పాశ్చరైజ్ చేయని పాలు మరియు పాల ఉత్పత్తులను తినకుండా ఉండండి. జంతువులను నిర్వహించేటప్పుడు మంచి పరిశుభ్రత పాటించండి.

•దీర్ఘకాలిక జ్వరం, కీళ్ల నొప్పులు లేదా అలసట వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తే వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోండి.

బ్రూసెల్లోసిస్‌ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడంలో ముందస్తుగా గుర్తించడం మరియు చికిత్స చేయడం చాలా ముఖ్యం.

