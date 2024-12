తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించిన సెలవుల జాబితాను రిలీజ్ చేసింది. జనవరి 14న సంక్రాంతి, మార్చి 30న ఉగాది, ఆగస్టు 27న వినాయకచవితి, అక్టోబర్‌ 3న దసరా, 20న దీపావ‌ళి పండుగల నేప‌థ్యంలో సెల‌వులు ప్ర‌క‌టించారు.

కొత్త ఏడాది సందర్భంగా జనవరి 1న ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. మొత్తంగా 2025లో 27 సాధారణ, 23 ఐచ్ఛిక సెలవులు ఇస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌భుత్వ‌ ఉత్తర్వులో పేర్కొంది. మాజీ ప్ర‌ధాని మ‌న్మోహ‌న్ సింగ్ మ‌ర‌ణం.. విద్యాసంస్థ‌లు, ప్ర‌భుత్వ కార్యాల‌యాల‌కు నేడు సెల‌వు ప్ర‌క‌టించిన తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వం.. వారం రోజుల‌పాటు రాష్ట్ర‌వ్యాప్తంగా సంతాప దినాలు

