IRCTC వెబ్‌సైట్ ఈ ఉదయం మళ్లీ డౌన్ అయింది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ సమయంలోనే IRCTC సైట్ డౌన్‌లో ఉంది. ప్రస్తుతం నిర్వహణ పనులు జరుగుతున్నాయని IRCTC వెబ్‌సైట్‌లో సందేశం అందుతోంది. అందువల్ల తదుపరి 1 గంట వరకు బుకింగ్ ఉండదు. ఈ నెలలో రైల్వే టికెట్ బుకింగ్ వెబ్‌సైట్ డౌన్ కావడం ఇది మూడోసారి. అంతకుముందు డిసెంబర్ 9, 2024న కూడా IRCTC వెబ్‌సైట్ రెండు గంటలపాటు నిలిచిపోయింది, దీని కారణంగా టిక్కెట్‌లను బుక్ చేసుకోవడంలో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఈరోజు కొత్త సంవత్సరం సందర్బంగా జనాలు ట్రిప్పులు ప్లాన్ చేసుకుందామనుకుంటే బుకింగ్స్ నిలిచిపోయాయి. రైల్వేశాఖ నుంచి ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం రాలేదు. ఇంతకు ముందు కూడా రైల్వేశాఖ ఎలాంటి సమాధానం ఇవ్వలేదు.

IRCTC Down:

It's been a decade and more. Our IRCTC website still chokes during Tatkal time. pic.twitter.com/NrA0yZWMZ4

Most difficult task to complete is booking tatkal at IRCTC. Exactly at 10 and 11 (tatkal time)page is showing downtime message@IRCTCofficial pic.twitter.com/0fZC3eNsWr

— Karthik (@Karthik05961877) December 31, 2024