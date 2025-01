నారాయణ మూర్తి వారానికి 70 గంటల పని చేసిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో కొత్త వాయిస్ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఉద్యోగులు వారానికి 90 గంటలు పని చేయాలని లార్సెన్‌ అండ్‌ టూబ్రో (ఎల్‌ అండ్‌ టీ) చైర్మన్‌ ఎస్‌ఎన్‌ సుబ్రహ్మణ్యన్‌ సూచించారు. రెడ్డిట్‌లో పంచుకున్న ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో, సుబ్రహ్మణ్యన్ అంతర్గత సమావేశంలో, “ఆదివారాల్లో ఉద్యోగులు పని చేయలేకపోతున్నందుకు చింతిస్తున్నాను. మీరు ఆదివారాలు పని చేయగలిగితే నేను మరింత సంతోషిస్తాను, ఎందుకంటే నేను ఆదివారం పని చేస్తున్నాను, ”అని అతను ఎక్కువ పని గంటలను సమర్ధిస్తున్నట్లు అనిపించింది.

హెచ్‌సిఎల్‌ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్, పాక్షిక ఇంక్రిమెంట్ అమలు చేసిన టెక్ దిగ్గజం

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోపై వ్యాఖ్యానించడానికి లార్సెన్ & టూబ్రో నిరాకరించింది. ఉద్యోగులు తమ వారాంతాలను ఇంట్లోనే గడిపే ఆలోచనను అతను తోసిపుచ్చుతూ, “మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఏమి చేస్తారు? మీరు మీ భార్యను ఎంతసేపు తదేకంగా చూడగలరు? నీ భార్య నిన్ను ఎంతసేపు తదేకంగా చూస్తుంది?” ఉద్యోగులు కార్యాలయానికి తిరిగి వచ్చి పనికి రావాలని సూచించడం కొనసాగించాడు.

Subrahmanyan Wants Employees To Work 90 Hours A Week

After #NarayanaMurthy's work 70-hours a week comment, there is a new voice creating a stir on social media.

L&T Chairman #SNSubrahmanyan has suggested employees should work 90 hours a week.

Read: https://t.co/qCiB0PPZnh pic.twitter.com/Z5XiYcuPog

— NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) January 9, 2025