Newdelhi, Dec 7: మన చిట్టి గుండె (Mini Heart) మెదడుపై (Brain) ఆధారపడి కాకుండా తన సొంత నాడీ వ్యవస్థపైనే ఆధారపడి పని చేస్తుందని స్వీడన్‌, అమెరికా పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఇప్పటివరకు గుండెలోని నాడీ వ్యవస్థ కేవలం మెదడుపై ఆధారపడే పని చేస్తుందని అందరూ భావిస్తున్నారు. అయితే, గుండెలో సంక్లిష్టమైన న్యూరాన్ల వ్యవస్థ (మినీ బ్రెయిన్‌) హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తున్నదని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు. ఎలాగైతే కదలికలు, ఊపిరి తీసుకోవడాన్ని మెదడు క్రమబద్ధీకరిస్తుందో, అలాగే ఈ గుండెలోని మినీ బ్రెయిన్‌.. హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తున్నదని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు.

Your Heart’s Secret: It Has Its Own Nervous System

Your heart has a "mini-brain" controlling its rhythm. New research unveils a complex nervous system within the heart, offering hope for innovative heart disease treatments.https://t.co/Zdq6I8whOJ

