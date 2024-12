నైజీరియాలోని ఓయో రాష్ట్రంలో బుధవారం జరిగిన ఫన్‌ఫెయిర్‌లో జరిగిన తోపులాట ఘటనలో కనీసం 35 మంది చిన్నారులు మృతి చెందగా, మరో ఆరుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని పోలీసులను ఉటంకిస్తూ సిఎన్ఎన్ నివేదించింది. ఇబాడాన్‌లోని ఇస్లామిక్ పాఠశాలలో జరిగిన ఘటనలో ఎనిమిది మందిని అరెస్టు చేసినట్లు ఓయో రాష్ట్ర పోలీసు ప్రతినిధి గురువారం తెలిపారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అరెస్టు చేసిన వారిలో ఈవెంట్ యొక్క ప్రధాన స్పాన్సర్ కూడా ఉన్నాడు.

ఉమెన్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ గైడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ (వింగ్)గా గుర్తించబడిన ఈవెంట్ నిర్వాహకులు, ఉచిత ఈవెంట్‌లో 13 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న 5,000 మంది పిల్లలకు ఆతిథ్యం ఇస్తారని, వారు స్కాలర్‌షిప్‌లు వంటి బహుమతులు గెలుచుకోవచ్చని స్థానిక ప్రకటనతో అందరూ ఎగబడ్డారు. నైజీరియా అధ్యక్షుడు బోలా టినుబు తన ప్రతినిధి నుండి ఒక ప్రకటన ద్వారా తన సంతాపాన్ని తెలియజేశారు. ఇలాంటి దుర్ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఓయో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆయన కోరారు.

