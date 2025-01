అమెరికా 47వ అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ (Donald Trump) బాధ్యతలు స్వీకరించారు. యూఎస్‌ క్యాపిటల్‌లో వాషింగ్టన్‌లో సోమవారం రాత్రి ఈ కార్యక్రమం అట్టహాసంగా జరిగింది. సుప్రీం కోర్టు చీఫ్‌ జస్టిస్‌ జాన్‌ రాబర్ట్స్‌ డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు. అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడిగా జేడీ వాన్స్‌ (JD Vance) బాధ్యతలు స్వీకరించారు.

ఈ ప్రమాణ స్వీకారోత్సం కార్యక్రమం జరిగిన స్టేజ్‌పై ట్రంప్‌ తన సతీమణి, అమెరికా ఫస్ట్‌ లేడీ మెలానియా ట్రంప్‌ (Melania Trump)తో కలిసి డ్యాన్స్‌ చేశారు.తన చేత్తో కత్తిపట్టుకుని డ్యాన్స్‌ (Dances With Military Sword) చేసి అలరించారు ట్రంప్‌ . ఆ సమయంలో స్టేజ్‌పై ఉన్న మెలానియా ట్రంప్‌, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వ్యాన్స్‌ దంపతుల ముఖంలో నవ్వులు విరబూశాయి. అదేవిధంగా ట్రంప్‌ దంపతులతోపాటు జేడీ వ్యాన్స్‌ దంపతులు కూడా డ్యాన్స్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ డ్యాన్స్ వీడియో ఇదిగో, ఐకానిక్‌ స్టెప్పులతో అదరగొట్టిన అమెరికా అధ్యక్షుడు, 78 ఏళ్ల వయసులో అగ్రరాజ్యాధినేతగా మరోసారి బాధ్యతలు

Donald Trump & Melania Dance Video:

Trump and Melania’s first dance at the Commander-In-Chief Ball...what a power couple! Strength, grace, and leadership back in the spotlight. 🇺🇸 pic.twitter.com/hS7eSkzOgj

