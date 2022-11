Dubai, NOV 12: ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) ఛైర్మన్‌గా న్యూజిలాండ్‌కు చెందిన గ్రెగ్ బార్క్లే (Greg Barclay ) వరుసగా రెండోసారి ఎన్నికయ్యారు. తెవెంగ్వా ముకుహ్లానీ (Tavengwa Mukuhlani) ఆ పోటీ నుంచి తప్పుకోవడంతో గ్రెగ్ బార్క్లే ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారని ఐసీసీ (ICC) తెలిపింది. రెండేళ్ల పాటు గ్రెగ్ బార్క్లే ఐసీసీ ఛైర్మన్‌గా కొనసాగుతారు. ‘‘ఐసీసీ ఛైర్మన్ గా మరోసారి ఎన్నిక కావడాన్ని నాకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. నాకు మద్దతు ఇచ్చినందుకు ఐసీసీ డైరెక్టర్లకు కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నాను’’ అని గ్రెగ్ బార్క్లే పేర్కొన్నారు. క్రికెట్ భవిష్యత్తు కోసం రోడ్ మ్యాప్ రూపొందిస్తామని చెప్పారు. గత రెండేళ్లుగా తాము క్రికెట్ ను విజయవంతంగా నడిపించడానికి కీలక అడుగులు వేశామని తెలిపారు.

The International Cricket Council (#ICC) board has unanimously re-elected #GregBarclay as the Independent Chairman of cricket's global governing body for a second two-year term.@ICC pic.twitter.com/omCU5mpsl5

— IANS (@ians_india) November 12, 2022