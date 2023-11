T20 సిరీస్‌లోని మొదటి మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియాను 2 వికెట్ల తేడాతో ఓడించడం ద్వారా సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని టీమిండియా అభిమానులకు ఉపశమనం కలిగించింది. భారత్‌కు తొలిసారి కెప్టెన్ గా వ్యవహరిస్తున్న సూర్యకుమార్ 80 పరుగులు చేసి జట్టును గెలిపించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఇది కాకుండా ఇషాన్ కిషన్ 58 ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడాడు. రింకూ సింగ్ 22 పరుగులు చేసి మిగిలిన పనిని పూర్తి చేసింది. రింకూ సిక్సర్ బాది జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చింది. టీ20 ఇంటర్నేషనల్‌లో భారత్‌కు ఇదే అతిపెద్ద పరుగుల వేట.

విశాఖపట్నం వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 208 పరుగులు చేసింది. జట్టు తరపున జోష్ ఇంగ్లీష్ 50 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో 110 పరుగులు చేసి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చలేకపోయాడు. లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన భారత జట్టు 19.5 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి విజయం సాధించింది.

Rinku Singh's heroics gets 🇮🇳 over the line in the 1st #INDvAUS T20I of #IDFCFirstBankT20ITrophy 💙#TeamIndia #JioCinemaSports pic.twitter.com/6F77QT6Kpr

— JioCinema (@JioCinema) November 23, 2023