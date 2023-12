Bangalore, December 03: భార‌త్ – ఆసీస్ మ‌ధ్య బెంగ‌ళూరులోని చిన్న‌స్వామి స్టేడియం (Chinnaswamy Stadium) వేదిక‌గా ముగిసిన ఐదో టీ20లో (IND Vs AUS) యువ భార‌త్ ఉత్కంఠ విజ‌యం సాధించింది. భార‌త్ నిర్దేశించిన 161 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ఆసీస్ నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 154 ప‌రుగులు చేయ‌డంతో భార‌త్ ఆరు ప‌రుగుల తేడాతో విజ‌యం (India Win) సాధించింది. ఆస్ట్రేలియా త‌ర‌ఫున బెన్ మెక్ డార్మ‌ట్ (36 బంతుల్లో 54, 5 సిక్స‌ర్లు), మాథ్యూ వేడ్ (15 బంతుల్లో 22, 4 ఫోర్లు) పోరాడారు. ఈ విజ‌యంతో సిరీస్‌ను భార‌త్ 3-2 తేడాతో గెలుచుకుంది. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో ముకేశ్ కుమార్ మూడు వికెట్లు తీయ‌గా ర‌వి బిష్ణోయ్ రెండు వికెట్లు తీశాడు. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్లో అర్ష్‌దీప్ సింగ్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశాడు.

A thrilling finish to an action-packed T20I series 👏👏 #TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Cu9BjqojQK

స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో ఆసీస్‌కు మూడో ఓవ‌ర్లోనే తొలి షాక్ తాకింది. నాలుగు ప‌రుగులే చేసిన జోష్ ఫిలిప్పి ని ముఖేష్ కుమార్ మూడో ఓవర్లోనే క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. అర్ష్‌దీప్ సింగ్ వేసిన తొలి ఓవ‌ర్లోనే హ్యాట్రిక్ ఫోర్లు కొట్టిన ట్రావిస్ హెడ్ (18 బంతుల్లో 28, 5 ఫోర్లు, 1సిక్స‌ర్‌) ను ర‌వి బిష్ణోయ్ ఔట్ చేశాడు. బిష్ణోయ్ వేసిన ఐదో ఓవ‌ర్లో ఐదో బంతికి హెడ్ క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. ఏడో ఓవ‌ర్లో బిష్ణోయ్.. ఆసీస్‌కు మ‌రో షాకిచ్చాడు ఆ ఓవ‌ర్ ఏడో బంతికి ఆరోన్ హార్డీ (6) శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియ‌న్ చేరాడు. ఆ త‌ర్వాత భార‌త బౌల‌ర్లు క‌ట్ట‌డిచేయ‌డంతో ఆసీస్ ప‌రుగుల వేగం తగ్గింది.

🔙 to 🔙 match-winning performances and Player of the Match awards for Axar Patel 😎👏#TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/G5pDKebet0

— BCCI (@BCCI) December 3, 2023